إصابة 20 طالبا بانفجار خزان تدفئة في جامعة الخليل بالضفة الغربية (فيديو)

أصيب نحو 20 طالبا، يوم الثلاثاء، إثر انفجار خزان تدفئة في كلية الشريعة بجامعة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة ”معا“ الفلسطينية عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف نقلت أكثر من 20 طالبا إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الإصابات تفاوتت يين الجروح وحالات هلع.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان إنها ”تلقت بلاغا عن انفجار بنظام التدفئة بجامعة الخليل وتم إبلاغ الإسعاف والدفاع المدني“.

وأضاف البيان أنه ”جرى تحريك قوة للمكان حيث تم إغلاق منطقة الحدث وتسهيل تحرك الطواقم بالمكان“.

وأكد أنه ”نتج عن الانفجار عدد من الإصابات وصفت بالطفيفة والمتوسطة، إثر التدافع والهلع، وتم إخلاء الجامعة من الطلاب وجارٍ الكشف من قبل إدارة هندسة المتفجرات وإدارة المباحث العامة في الشرطة“.

من جانبه، قال يوسف تكروري، المدير العام للمستشفى الأهلي، إن ”أكثر من 20 إصابة تم التعامل معها داخل أقسام المستشفى، وغالبية الإصابات كانت جراء الهلع والتدافع، إضافة لإصابات بجراح بسبب تطاير الزجاج في جامعة الخليل“.

وأكد التكروري أن ”غالبية الإصابات تم التعامل معها، ووضع المصابين الصحي جيد، وسيتم تسريحهم خلال ساعات، بعد التأكد من سلامتهم وعدم وجود مضاعفات“.

بدوره، قال رئيس الجامعة الدكتور صلاح الزرو التميمي إن ”خللا أصاب التدفئة المركزية في أحد أقسام الجامعة، ما أدى إلى وقوع الانفجار“.

وأضاف أن ”الأمور تحت السيطرة، وسيتم التحقيق في الحادثة“.