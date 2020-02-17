وفاة شابة روسية أثناء مشاركتها في تحدي أكل الشوكولاتة (فيديو)

انتهت مسابقة لتناول الشوكولاتة في أحد بارات مدينة موسكو الروسية، لثلاثة متسابقين من بينهم الطالبة ”اليكساندرا يودينا“، البالغة من العمر 23 عاما، بشكل مأسوي.

وأخبرت ”اليكساندرا“ زملاءها أنها تريد أن تستغل كل فرصة تجعلها سعيدة، وذلك بعد أن تم تشخيصها قبل 6 أشهر من الحادثة بأنها مصابة بسرطان الدم، لذلك ومنذ بداية السهرة في البار كانت تشرب، وترقص، وتضحك، ثم شاركت بعد ذلك في تحدي أكل الشوكولاتة ضد اثنين من زملائها.

ونقلت قناة تلفزيونية المسابقة، حيث بدأ كل متسابق في بدايتها بتناول 3 قطع من الشوكولاتة، وكان عليهم أكل الشوكولاتة مع قطع من الخبز بأسرع ما يمكنهم.

وأوضحت الفيديوهات، أن ”اليكساندرا“ أكلت القطعة الأولى ثم حاولت بعد ذلك أكل القطعتين دفعة واحدة، لكن لوحظ أنها تضع يدها على فمها وتثني صدرها، وبعد لحظات تحركت من طاولة المسابقة ولم تستطع الثبات على قدميها، وحاول المتسابق بجوارها أن يمسك بها ولكنها انهارت على الأرض في بار ”كيلفش“.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، كانت قطع الشوكولاتة لا تزال في فمها، وكانت تجاهد من أجل التنفس بعد انسداد القصبة الهوائية من الأكل، وحاول أصدقاؤها الطلبة وموظفو البار مندفعين أن يساعدوها، إلا أنهم عجزوا عن إزالة الشوكولاتة التي سدت مجرى الهواء لديها.

ورغم وصول طاقم المسعفين بسرعة، لكنهم فشلوا في إنقاذها لتفارق الحياة في هذا المشهد المأساوي.