شاهد لحظة مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن (فيديو)

نشر نشطاء سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه استهدف سعوديا في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق في محافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطلق النار ”مقيم من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصورا تظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“.

فيديو

تعرض مواطن في العقد الثالث من العمر لإطلاق نار من قبل وافد من الجنسية اليمنية أمام أحد الفنادق بمحافظة حفرالباطن عصر اليوم الأحد ما أدى إلى مقتله ، إثر نشوب خلاف بينهما.

وقامت شرطة محافظة حفر الباطن بإيقاف الجاني حيث بادر بتسليم نفسه ومازال موقوفاً قيد التحقيق pic.twitter.com/5EGb8nReIe — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 16, 2020

وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.