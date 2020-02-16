 شاهد لحظة مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن (فيديو) – إرم نيوز‬‎

شاهد لحظة مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن (فيديو)

شاهد لحظة مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

نشر نشطاء سعوديون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه استهدف سعوديا في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق في محافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقال ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن مطلق النار ”مقيم من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصورا تظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“.

وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.

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الحكومة السعودية
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