شاهد لحظة مقتل شاب سعودي برصاص يمني في حفر الباطن (فيديو)

View this post on Instagram

سعودي يتعرض لإطلاق نار من قبل وافد من الجنسية اليمنية أمام أحد الفنادق بمحافظة حفرالباطن في السعودية، إثر نشوب خلاف بينهما، ما أدى إلى مقتله، وسلم القاتل نفسه لشرطة حفر الباطن، ومازال موقوفًا قيد التحقيق. . #إرم_نيوز #السعودية #حفر_الباطن #قتل #يمني #خلاف #اخبار #جريمة #شرطة #جرائم #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #Trend #news #video #ksa #saudiarabia