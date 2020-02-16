حريق كبير بأحد المباني في العاصمة السعودية الرياض (فيديو)

تداول نشطاء سعوديون، وحسابات إخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر حريقا كبيرا، قالوا إنه شب في أحد المباني بالعاصمة السعودية الرياض.
ويظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من منطقة الحريق، الذين أشاروا إلى أنه وقع في مبنى على طريق الملك فهد، قرب مستشفى الحبيب، في حي العليا، شمال العاصمة الرياض.
وقال نشطاء ووسائل إعلام محلية إن ”مادة الكلادينج (مادة تستخدم لتغطية واجهات المباني) كانت سببا في سرعة انتشار الحريق“ مضيفين أن ”فرقا من الدفاع المدني حضرت لإخماده“.