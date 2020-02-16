العراق.. إصابة عاملين صينيين في حقل نفطي برصاص مجهولين

أصيب عاملان صينيان في شركة بتروجينا النفطية بجروح، بعد تعرضهما لإطلاق نار أثناء عملهما في حقل الحلفاية النفطي، وفق قول مصدر مسؤول في شركة نفط ميسان جنوبي العراق اليوم الأحد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن ”مسلحين مجهولي الهوية أطلقوا الرصاص باتجاه عمال صينيين يعملون لصالح شركة بتروجينا النفطية في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان“.

وأشار إلى أن حادثة إطلاق النار أدت ”إلى إصابة اثنين من العمال الصينيين بجروح“، موضحا أن ”المصابين تم نقلهما على الفور إلى المستشفى، وحالتهما الصحية مستقرة“، مشيرا إلى أنه ”تم إبلاغ قيادة شرطة المحافظة لتوفير الحماية للشركات النفطية الأجنبية“.

ولأول مرة يتعرض عمال تابعون لشركة بتروجينا النفطية في محافظة ميسان إلى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وتضم شركة نفط ميسان (المملوكة للدولة) 4 حقول نفطية هي الحلفاية، والبزركان، والفكة، وأبو غرب، وتتولى شركات صينية استثمارها منذ عام 2009، بعد إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات عالمية بهدف ”تطوير حقول النفط في المحافظة“.