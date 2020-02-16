السعودية.. القبض على سارقي الملابس من كبائن الجمعيات الخيرية(فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لعدد من الأشخاص، من الجنسية الآسيوية، خلال قيامهم بسرقة ملابس مستعملة من كبائن التبرعات الخيرية.

وقال ناشطون: إن عمليات السرقة استهدفت بعض كبائن التبرعات في العاصمة السعودية الرياض في وضح النهار، دون اكتراث لأي شيء ولا شخص في المنطقة.

وكشف المقطع، لحظة قيام اللصوص بالسرقة، إذ أظهر سيارة سوداء اللون تقف أمام الكبينة، ونزل منها أشخاص قاموا بسرقة الملابس ثم لاذوا بالفرار.

وذكرت صحيفة ”سبق“ السعودية، أن القوات الأمنية تابعت المتهمين بالسرقة وألقت لاحقا القبض عليهم بعد تتبعهم والتعرف على هوياتهم.