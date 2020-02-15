أب يفقد طفلته بعد أن فضل قناة ”نتفليكس“ عليها (صور)

فقد أب طفلته البالغة من العمر 4 أعوام، بعد أن أهملها وتركها تعاني من المرض وحدها، وفضل مشاهدة قناة ”نتفليكس“ الترفيهية على العناية بها.

قررت محكمة محلية للقضايا الجنائية بمدينة ليكسينغتون في ولاية كنتاكي الأمريكية، سجن الأب لمدة 20 عامًا، بعد إدانته بإهمال وإساءة معاملة طفلته المريضة، وفقاً لما أوردته صحيفة ”The State“ الأمريكية.

وذكرت النيابة العامة خلال جلسات الاستماع في القضية، اليوم السبت، أن المتهم ديفيد ستيدمان، البالغ من العمر 27 عاماً، تعمّد إهمال طفلته ليلي أثناء مرضها، لمشاهدة قناة ”نتفليكس“ الترفيهية، مما أدى إلى وفاتها.

واعترف الأب أن ابنته كانت تعاني من أزمة صحية قبل وفاتها، حيث كانت ملقاة على السرير، لكنه لم يفعل لها شيئاً سوى أخذها للاستحمام.

وأوضح الأب أن يوم وفاة طفلته الموافق 31 من شهر تموز/يوليو لعام 2017، تركها وحدها في غرفة المعيشة، وذهب إلى غرفة أخرى لمشاهدة برامج ”نتفليكس، وبعد أقل من ساعة اتصل شخص آخر من المنزل بالإسعاف، بعدما توقفت الطفلة عن الاستجابة، وعند وصول المسعفين حاولوا إنعاشها، ثم نقلوها للمستشفى ولكنها سرعان ما فارقت الحياة.