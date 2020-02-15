مصر.. رفضت زوجته الرجوع معه للمنزل فأحرق نفسه

أقدم مصري على الانتحار بإشعال النيران في نفسه بعدما رفضت زوجته الغاضبة العودة معه إلى منزل الزوجية في محافظة الغربية.

وفي التفاصيل تلقى مدير أمن الغربية، بلاغا من شرطة النجدة باشتعال النيران في شخص داخل شقه بمدينة طنطا، وبانتقال فريق المباحث لمكان الواقعة تبين إصابة شخص بحروق من الدرجات الثالثة ووفاته، وبالفحص تبين قيامه بإشعال النيران في نفسه بعد أن رفضت زوجته العودة معه لمنزل الزوجية.

وكشفت التحقيقات أن الضحية ذهب لرد زوجته الغاضبة في بيت أبيها لكنها رفضت كل محاولات الصلح وأبت العودة معه لشقة الزوجية فقرر الانتقام من نفسه.

وتم ضبط الزوجة ووالديها وشقيقيها، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي الآونة الأخيرة زادت حالات الانتحار بين المصريين لأسباب مختلفة إما لأزمات عاطفية أو مرورهم بضائقة مالية يقدمون بسببها على الانتحار.

وذكر آخر إحصاء لمنظمة الصحة العالمية، أنّ مصر تتصدر قائمة البلدان العربية من حيث أعداد المنتحرين بواقع 3799 حالة في العام.