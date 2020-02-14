معلم بالسعودية يعتدي على طالب بـ“الضرب والركل“

فتح ”تعليم“ محافظة الخبر في المملكة العربية السعودية، تحقيقا في واقعة اعتداء معلم على طالب بالمرحلة المتوسطة داخل مسجد بمدرسة أهلية.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن معلما من جنسية عربية انهال بالضرب على طالب في الصف الثالث متوسط، بمدرسة أهلية بالخبر، وتسبب بإصابته بوجهه وأضلعه، فيما تقدم والده بشكوى لمدير المدرسة.

وقال والد الطالب، إن ”ابنه ويدعى راكان قال له إنه وزميله أنهيا الوضوء لصلاة الظهر في يوم الواقعة، وأثناء الاستعداد للصلاة في المسجد الخاص بالمدرسة حضر المعلم، وضربه على عينه ووجهه وركله في بطنه، ظنا منه أن الطالب يضحك بالمسجد“.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية التي تقع فيها محافظة الخبر، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بالواقعة لكشف ملابساتها.