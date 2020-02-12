بعد 9 أشهر.. أين اختفى السعودي عايض القحطاني؟

لا تزال أسرة المفقود السعودي عايض فهد القحطاني (42 عاما) تحاول العثور على ابنها، معلنة عن مكافأة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يقارب 5,300 دولار)، وذلك بعد مرور 9 أشهر على اختفائه دون أثر له.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن شقيقة عايض أكدت أنه يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل اختفائه بمفرده داخل شقة في الرياض.

وأضافت، أنه في يوم الواقعة خرج شقيقها من الشقة التي كان يسكن فيها، وذلك في يوم جمعة، ولم يعد إليها منذ ذلك الحين.

وأكدت أن عائلتها سارعت بتقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، ولكن لم يرد أي خبر عن شقيقها المختفي منذ خروجه من شقته قبل نحو 9 أشهر.

وتابعت أن شقيقها لم يكن يحمل هاتفا محمولا، كما لم يكن يملك سيارة.