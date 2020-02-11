الشرطة السعودية تحرر عائلة احتجزها أحد أبنائها تحت تهديد السلاح

حرر رجال الشرطة في مدينة حائل السعودية، اليوم الثلاثاء، أفراد عائلة احتجزها أحد أبنائها تحت تهديد السلاح.

وقالت تقارير محلية: إن العائلة أبلغت الشرطة في بداية الأمر بخطورة أحد أبنائها لكونه مريضا نفسيا.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن الابن الذي يتلقى العلاج من مرض نفسي بأحد مستشفيات المدينة، هدد أفراد عائلته بالسلاح الذي كان بحوزته في حال تم القبض عليه من قبل الشرطة.

ونجح رجال الشرطة الذين وصلوا للمنزل في امتصاص غضب الابن وطمأنته، قبل أن يتمكنوا من السيطرة عليه داخل الغرفة التي كان يحتجز فيها أفراد عائلته معه.

وتسببت حوادث سابقة تورط بها مرضى نفسيون مع عوائلهم، وبعضها وصل حد القتل، بانتقادات لاذعة للمسؤولين عن علاج أولئك المرضى وتركهم طلقاء، بدلًا من احتجازهم في مراكز طبية متخصصة.