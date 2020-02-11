طفل في الـ 12 من عمره يحاول الانتحار في السعودية

أقدم طفل سعودي في الـ 12 من عمره، على محاولة انتحار مجهولة الدوافع في مدينة مكة المكرمة، لكنه لم ينجح بها على الرغم من حالته الحرجة في المستشفى.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن الحادثة وقعت مساء أول أمس الأحد، عندما قام الطفل الذي يدرس في المرحلة الابتدائية، بربط عنقه بدورة المياه في منزله.

وفتحت الشرطة السعودية في المدينة المقدسة، تحقيقا حول الحادثة التي لم تتضح بعد دوافعها لدى فتى صغير السن.

ويرقد الطفل في أحد مستشفيات المدينة حاليا؛ لتلقي العلاج من حالة صحية حرجة يمر بها بسبب الحادثة.

وتثير حوادث انتحار الأطفال في السعودية، شكوكا واتهامات بالمسؤولية، تجاه عدد من الألعاب الإلكترونية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بجانب محتوى غير ملائم يشاهده الأطفال على شبكة الإنترنت قبل إقدامهم على خطوة الانتحار.