تفاصيل مقتل الفلسطينية صفاء شكشك على يد زوجها في غزة

تكشفت ملابسات واقعة جريمة قتل سيدة فلسطينية تدعى صفاء شكشك تبلغ من العمر 25 عاما على يد زوجها العاطل.

وتداول أقارب الضحية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول الطريقة التي لقيت بها مصرعها على يد زوجها.

وقال ناشطون إن الفتاة كانت على خلاف مع زوجها وكانت تقيم لفترة في بيت أهلها حتى لا تتصاعد الأمور وكانت تخشى العودة لمنزلها خوفا من بطش زوجها.

وأفاد بعض أقارب الضحية أنها رضخت لمطالب أهلها بعدم الطلاق والعودة لمنزل زوجها لتربية أبنائها مع وعود بتحسن الأوضاع مستقبلا.

وذكر آخرون أنه بمجرد عودة المغدورة صفاء إلى منزل زوجها، وبعد أن قدم والدها النصيحة والوصية لزوجها بالحفاظ على زوجته، وقعت الجريمة ،بعدما قام الزوج بخنق زوجته حتى الموت.

وقالت المغردة هنا فؤاد: ”#صفاء_شكشك فتاة في مقتبل العمر شنقها زوجها بعد ما رجعها من عند أهلها ( كانت حردانة عندهم لأنه بضربها ) وكان جزائها من زوجها انه خنقها حتى الموت ، المجتمع رجعها عشان نظرته الها وعشان اولادها .. رجعت لقت وحش في هيئة بشر .ما زالت المراة تدفع ثمن نظرة المجتمع لها في مثل هذه الحالات“.

#صفاء_شكشك فتاة في مقتبل العمر شنقها زوجها بعد ما رجعها من عند أهلها ( كانت حردانة عندهم لأنه بضربها ) وكان جزائها من زوجها انه خنقها حتى الموت ، المجتمع رجعها عشان نظرته الها وعشان اولادها .. رجعت لقت وحش في هيئة بشر .

ما زالت المراة تدفع ثمن نظرة المجتمع لها في مثل هذه الحالات — Hana Fouad (@HanaFouad2) February 10, 2020

واحتدت مغردة تدعى أم سامر على عائلة القتيلة محملة إياهم السبب الرئيس في مقتلها، وقالت: ”الله ينتقم من أهلها قبل قاتلها #صفاء_شكشك حسبنا الله ونعم الوكيل بكل أم وأب برجعوا بنتهم لشخص بهينها وبضربها مابدكم يرجعولكم مطلقات بس عادي يرجعوا مشنوقات“.

الله ينتقم من أهلها قبل قاتلها #صفاء_شكشك

حسبنا الله ونعم الوكيل بكل أم وأب برجعوا بنتهم لشخص بهينها وبضربها

مابدكم يرجعولكم مطلقات بس عادي يرجعوا مشنوقات — ▪إم سامر▪القدس لنا (@Oularasheed) February 10, 2020

المغردة رنا ياسر لامت والد القتيلة في التعامل مع الجريمة وقالت: ”اللقاء تاع والد صفاء شكشك مستفزز جدًا جدًا لأبعد الحدود انو ايش دايمًا جوزها متعود يضربها ضرب قاسي ويخنقها ؟؟؟؟!!!! ياربي ع الغبااااااء والظلم اييييش فيه عنجد ايييش فيه الله يريح العالم من كل ظالم ووسخ“.