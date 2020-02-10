تفاصيل هبوط طائرة سعودية صغيرة اضطراريا في عسير

أوضحت إمارة منطقة عسير في السعودية تفاصيل تعرض طائرة رش من نوع ”THRUSH S2R-34“ لهبوط اضطراري، في منطقة تقع بين محافظتي النماص والمجاردة بمنطقة عسير.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري في بيان: إنه ”بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي، وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل هبطت اضطراريًّا في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز خاط“.

وذكر البيان أنه وفق المعلومات الأولية، فإن قائد الطائرة وهي تعمل بمحرك واحد، بحالة جيدة، حيث كان الوحيد على متنها عند هبوطها الاضطراري.

تعرضت طائرة رش صغيره لحادثة هبوط اضطراري بأصدار تهامه غرب محافظة النماص اليوم الإثنين.

وتفيد المعلومات الأولية أن قائدها بخير وقد وجه أمير #عسير بتكوين غرفتي عمليات في #النماص و #المجاردة وجاري الوصول للموقع وإسعاف الطيار من قبل فرق الإنقاذ؛ وسيتم إصدار بيان آخر بكافة المستجدات pic.twitter.com/k2KQygYlOz — إمارة منطقة عسير (@emartasir) February 10, 2020

ووجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بإنشاء غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ إحداهما في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة. وجرى تكليف 3 فرق من النماص وأخرى من المجاردة مركز خاط مشيًّا على الأقدام.

وأوضح الموقع أن مهام البحث تشارك فيها فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ”ساعد“.

وسبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية، فيما أشار متحدث إمارة عسير إلى أنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.