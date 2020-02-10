مقتل الفلسطينية صفاء شكشك على يد زوجها في غزة

أقدم مواطن فلسطيني، اليوم الإثنين، على قتل زوجته التي يبلغ عمرها 25 عاما، ويقطنان في حي ”النصر“ وسط مدينة غزة، وفق الجهات الأمنية.

وقال أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إنه جرى ”قتل المواطنة (ص، ش)، على يد زوجها (أ، ف)، في حي النصر بمدينة غزة، والشرطة تفتح تحقيقا في الحادث“.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أنه تم اعتقال الزوج المتهم في جريمة القتل والذي اعترف بجريمته، لافتا إلى أن الجثة خضعت للطب الشرعي وقد تبين من التقرير أنها قتلت بشبهة جنائية.

وتعيد تلك الجريمة واحدة أخرى مشابهة حدثت قبل أشهر عندما قتل شخص زوجته، وهما من مدينة الخليل، وأخفى جثتها قرب البحر الميت، وقد سبقها كذلك جريمة الفتاة إسراء غريب التي قتلت على يد أفراد من عائلتها بداعي تلبسها بالجن.

وقال شخص يدعى جلال شكشك، إن القتيلة قريبته ونشر عبر مواقع التواصل تفاصيل الجريمة، قائلا: ”القصاص القصاص، بنت أخي صفاء كمال أحمد شكشك بعد أن عادت إلى زوجها الظالم من أجل أن تبقى بجانب أطفالها تقتل على يد زوجها المجرم أحمد أكرم الفالح،،، لا يوجد عزاء حتى يقام عليه القصاص، نرحب بمن يؤازرنا“.

من جهتها، قالت عائلة شكشك في بيان مقتضب لها عبر ”فيسبوك“: ”تلقينا قبل قليل خبر مقتل بنت العائلة صفاء كمال أحمد شكشك بعد أن عادت إلى زوجها الظالم من أجل أن تبقى بجانب أطفالها، تقتل على يد زوجها المجرم أحمد أكرم الفالح … لا يوجد عزاء حتى يقام عليه القصاص، نرحب بمن يؤازرنا، الجنازة عصرا في حي الشيخ رضوان شارع أبو الأمين – مسجد النور المحمدي“.

تلقينا قبل قليل خبر مقتل بنت العائلة صفاء كمال أحمد شكشك بعد أن عادت الي زوجها الظالم من أجل أن تبقى بجانب أطفالها… تم النشر بواسطة ‏عائلة شكشك‏ في الاثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٠

وطالب عدد كبير من الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا على الفور مع الواقعة، بضرورة حماية النساء الفلسطينيات من مثل هذه الجرائم، وشددوا على ضرورة توقيع أقصى عقوبة على الجناة.