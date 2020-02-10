مصرع 11 شخصا في حادث سير مروع بمصر

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرون، يوم الاثنين، جراء حادث تصادم بين مركبتين بالطريق الدائرى ماقوسه صفط الغربية المؤدي للطريق الصحراوي الغربي في مصر.

ودفعت الأجهزة الأمنية سريعا بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وسط انتشار طبي بالمستشفى لسرعة إنهاء إجراءات تصاريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

يذكر أن حوادث السير والطرق في مصر، تزايدت أعدادها بشكل مروع في السنوات الأخيرة، وذلك إما بسبب السرعة الزائدة التي تفقِد السائق السيطرة والتحكم في القيادة، أو بسبب سوء الطرق والرؤية، خاصة في الشتاء.