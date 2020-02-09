حاول الاعتداء جنسيًا عليها.. أسرة مصرية تقتل ابنها انتقامًا لشقيقته المطلقة

قتل مصري وزوجته ابنهما البالغ من العمر 23 عامًا، خنقًا داخل المنزل الذي يقيمون فيه ليسقط جثة هامدة أمام أعينهما.

وحدثت الواقعة في مدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، إذ ورد بلاغ رسمي إلى قسم الشرطة يفيد بمقتل شاب على يد والديه، حيث انتقل رجال الأمن والبحث الجنائي إلى مكان الواقعة.

وبينت التحريات الأولية وسماع أقوال الأب المتقاعد والأم الخمسينية، أن الشاب المجني عليه كان يحاول دائمًا الاعتداء جنسيًا على شقيقته المطلقة، الأمر الذي أصبح عبئًا ثقيلًا على الأسرة بحسب أقوالهما.

كما أوضحت التحريات، أن الشاب المجني عليه يعاني منذ فترة من بعض الاضطرابات النفسية، الأمر الذي جعله يحاول الاعتداء جنسيًا على شقيقته المطلقة المقيمة حاليًا معهم في نفس المنزل، خاصة في ظل غياب الوالدين.

وحملت التحريات لجوء الفتاة أكثر من مرة للجيران لإغاثتها من اعتداء شقيقها عليها لعدم وجود والدها ووالدتها في المنزل، ليتبين قيام المجني عليه بمحاولة الاعتداء على شقيقته يوم الواقعة أثناء نومها في غرفته، ليقوم الأب بمساعدة الأم بإحضار ”إيشارب“ وخنق ابنهما حتى الموت.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وحبس الأب والأم على ذمة القضية.