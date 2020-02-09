طائرة أردنية تهبط اضطراريا في الكويت

أفادت مصادر كويتية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بهبوط طائرة ركاب أردنية تابعة لشركة طيران الخطوط الملكية، اضطراريا، في مطار الكويت، خلال توجهها إلى قطر.

وذكرت المصادر أن الطائرة كان على متنها 96 راكبا وأن هناك اشتباها بوجود حريق بغرفة التخزين.

وقال لواء الشرطة المتقاعد الكاتب الكويتي حمد السريع عبر ”تيوتر“: ”هبوط طائرة ركاب أردنية قادمة إلى الكويت وعلى متنها (96) راكبا، وهناك اشتباه بوجود حريق بغرفة التخزين. والاستعدادات قائمة للتعامل مع البلاغ“.

هبوط طائرة ركاب أردنيه قادمه الي الكويت وعلى متنها (96) راكب وهناك اشتباه بوجود حريق بغرفه التخزين. والاستعدادات قائمه للتعامل مع البلاغ. — حمد السريع (@bomshary871) February 9, 2020

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران اليوم الساعة 12:07 ظهرا في مطار الكويت الدولي.