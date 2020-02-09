طائرة أردنية تهبط اضطراريا في الكويت

أفادت مصادر كويتية وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، بهبوط طائرة ركاب أردنية تابعة لشركة طيران الخطوط الملكية، اضطراريا، في مطار الكويت، خلال توجهها إلى قطر.
وذكرت المصادر أن الطائرة كان على متنها 96 راكبا وأن هناك اشتباها بوجود حريق بغرفة التخزين.
وقال لواء الشرطة المتقاعد الكاتب الكويتي حمد السريع عبر ”تيوتر“: ”هبوط طائرة ركاب أردنية قادمة إلى الكويت وعلى متنها (96) راكبا، وهناك اشتباه بوجود حريق بغرفة التخزين. والاستعدادات قائمة للتعامل مع البلاغ“.
هبوط طائرة ركاب أردنيه قادمه الي الكويت وعلى متنها (96) راكب وهناك اشتباه بوجود حريق بغرفه التخزين. والاستعدادات قائمه للتعامل مع البلاغ.
— حمد السريع (@bomshary871) February 9, 2020
من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران اليوم الساعة 12:07 ظهرا في مطار الكويت الدولي.
وأوضحت في بيان لها أن ”برج المراقبة تلقى بلاغا من إحدى الطائرات العابرة فوق الأجواء الكويتية عن وجود خلل فني في الطائرة طالبة الهبوط في مطار الكويت“، مؤكدة أنه ”تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث هبطت الطائرة بسلام“.
من جانبه، قال باسل الكيلاني المساعد التنفيذي لمدير ”الخطوط الملكية الأردنية“ لشؤون الإعلام والاتصال في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”قائد الطائرة المتوجهة إلى العاصمة القطرية قرر الهبوط في مطار الكويت كإجراء احترازاي بعد أن لاحظ اختلاف درجة الحرارة“.
وأضاف الكيلاني أن ”الطائرة ستقلع مجدداً من مطار الكويت إلى الدوحة، وأن التأخير الذي طرأ على موعد وصول الرحلة إلى مطار الدوحة عن موعدها لم يتجاوز الساعتين“.