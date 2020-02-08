أسود تقتل موظفة في محمية بجنوب إفريقيا

المصدر: أ ف ب

قتلت أسود في محمية بجنوب إفريقيا، شابة تبلغ من العمر 21 عاما، كانت تعمل وتعيش فيها، وفق ما أعلنت الشرطة، اليوم السبت.

وتعرضت الشابة سوانز فان وايك لهجوم، بعد ظهر الخميس، ”أثناء أداء واجباتها“ في المحمية، في مقاطعة ليمبوبو في أقصى شمال البلاد.

وليس من الواضح ما إذا كانت تعمل كحارسة أو موظفة على الأرض. وقال الناطق باسم الشرطة الإقليمية الكولونيل موتشي نغوبي، إن الشرطة وخدمات الطوارئ عثرت على الشابة مصابة بجروح خطرة خارج قفص أحد الأسود.

وأضاف لوكالة فرانس برس: ”ما زلنا نحقق في الحادثة ونحن نعمل لمعرفة ما حدث، ولا يمكننا الدخول في التفاصيل في الوقت الحالي“.

ويوجد في جنوب إفريقيا ما يصل إلى ثمانية آلاف أسد في الأسر، تتم تربيتها للصيد والسياحة والأبحاث الأكاديمية، وفقا لتقديرات مجموعات الحياة البرية.

وفي المقابل، هناك ثلاثة آلاف أسد فقط في البرية، وهي تعيش في حدائق وطنية حيث يحظر الصيد.

ويصنف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الأسود بأنها ”مهددة“.