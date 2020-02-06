السعودية.. القبض على سائق فر بعد دهس طفلة في الرياض

ألقت الأجهزة الأمنية في السعودية، اليوم الخميس، القبض على سائق آسيوي فر بعد حادث دهس راحت ضحيته طالبة في المرحلة الابتدائية، في العاصمة الرياض.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة ”عكاظ“ السعودية أن مقيما آسيويا دهس طالبة في المرحلة الابتدائية أثناء نزولها من حافلتها المدرسية، وفر على الفور من موقع الحادث دون أن يتمكن أحد من الموجودين بموقع الحادث من التقاط معلومات المركبة.

وبحسب الصحيفة، تمكن فريق أمني بعد عمليات التحري والتتبع من تحديد مكان اختباء السائق الآسيوي، وإلقاء القبض عليه في أحد الأحياء الشعبية.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب وفاة الطالبة التي تبلغ من العمر 7 سنوات عبور الإطارات الأمامية والخلفية على جسدها قبل فرار السائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد للمرور في المملكة يشمل عقوبات لكل من يلوذ بالفرار من موقع حادث الدهس.

كما نص النظام على أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معا.