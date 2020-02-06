مصرع 13 مصريا بحادث سير مروع جنوب أسوان

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لقى 13 مواطنا مصريا مصرعهم اليوم الخميس، فيما أصيب آخرون، بعد تصادم سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الغربى ”أسوان – القاهرة“ جنوب البلاد. وشهد الطريق الصحراوي حالة من الأضطراب وتوقف السير به عقب الحادث، حيث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين. وانتقل رجال الحماية المدنية، ورجال الجيش لموقع الحادث لإعادة…