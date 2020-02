خروج طائرة عن المدرج وانشطارها إلى قسمين بعد هبوطها في إسطنبول (فيديو)

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، متحدثة عن سقوط جرحى جراء الحادث.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين، واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الآسيوية لإسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى، بينما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط أي قتيل وفق ما نقل عنه تلفزيون تي ار تي الرسمي.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى ستة هم أفراد الطاقم.

وكانت الطائرة آتية من إزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحوطون الطائرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7

— BNO News (@BNONews) February 5, 2020