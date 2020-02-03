التدافع القاتل.. مصرع 13 طفلا تحت الأقدام في مدرسة كينية‎

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لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية في كاكاميغا غرب كينيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية. وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: ”لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات“. وتابع: ”فتحنا تحقيقا لتحديد…