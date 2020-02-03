التدافع القاتل.. مصرع 13 طفلا تحت الأقدام في مدرسة كينية‎

لقي 13 طفلا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين، اليوم الاثنين، لأسباب غير معروفة، في مدرسة ابتدائية في كاكاميغا غرب كينيا، وفقا لما ذكرته الشرطة المحلية.
وقال ديفيد كابينا، قائد شرطة المدينة من موقع المأساة للصحافة: ”لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات“.
وتابع: ”فتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط“.
ووقع الحادث حوالي الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي ( 02,00ً ت غ)، عندما غادر طلاب مدرسة كاكاميغا الابتدائية المدرسة.
وحدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا.
من جهته، كتب الصليب الأحمر الكيني على ”تويتر“: ”تدافع قاتل في مدرسة كاكاميغا الابتدائية“، موضحا أنه ساعد في نقل التلاميذ.