سبب وفاة دحمي الروقي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية معلومات حول السبب وراء وفاة المدون السعودي عبدالرحمن ”دحمي“ الروقي، الذي وافته المنية بشكل مفاجئ وسط صدمة بين أقاربه ومتابعيه الكثر على موقع ”تويتر“.

وعبر وسم #دحمي_الروقي_في_ذمه_الله قدم مئات المغردين تعازيهم ومواساتهم لعائلة الروقي في مصابهم بوفاة ابنهم الذي تأثر بتغريداته ثم وفاته الكثيرون، داعين له بالرحمة والمغفرة والجنة، فيما تساءل الكثيرون عن سبب وفاته الذي لم يكشف عنه رسميا.

وتأثر مغردون بشكل كبير بتغريدة نشرها الراحل وقالوا إنها كانت إحساسا بقرب الخاتمة، قال فيها الروقي: ”أستغرب من ناس أعمارها صغيره وعايشه بضيقه و بعمر صغير لا تزرع بداخلك شي مو فيك و تتأثر فيه عيش عمرك و تذكر ما يجيك الا مكتوب لك عيونك و ضحكت ماهي مخلوقه للحزن غيرو مابي داخلكم يا اصدقاء“.

استغرب من ناس اعمارها صغيره وعايشه بضيقه و بعمر صغير لا تزرع بداخلك شي مو فيك و تتأثر فيه عيش عمرك و تذكر ما يجيك الا مكتوب لك عيونك و ضحكت ماهي مخلوقه للحزن غيرو مابي داخلكم يا اصدقأء — دُحمي إلروقي . (@gll7_) January 21, 2020

وكان آخر ما نشره الروقي عبر ”تويتر“: ”اذا حطيت ببالك شي لا يختلف دربك الا ان توصل حتى ولو ضحكو عليك و و و… الشخص يعتمد على نفسه و على ربه فوق كلشي ولا يهزك شي و تذكر ان بعد كل التعب الي تسويه الله يرزقك“.

اذا حطيت ببالك شي لا يختلف دربك الا ان توصل حتى ولو ضحكو عليك و و و… الشخص يعتمد على نفسه و على ربه فوق كلشي ولا يهزك شي و تذكر ان بعد كل التعب الي تسويه الله يرزقك. — دُحمي إلروقي . (@gll7_) January 22, 2020

وقال بعض المقربين من الروقي، الذي لم يوضح أهله سبب وفاته رسميا، إنه توفي نتيجة حادث سير دون تحديد مزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر لـ“إرم نيوز“ أن الروقي توفي في حادث سير.

وقالت المغردة رحاب الويباري: ”حرفياً مش عارفة مين هو لكن استوقفتني تغريداته وردوده وانتقاءاته , وأثر فيني كثير حب متابعينه له واستعانتهم فيه بشكل دائم .. اللهم أنر قبره واغفر له وارحمه برحمتك يا رحيم“.

#دحمي_الروقي_في_ذمة_الله

حرفياً مش عارفة مين هو لكن استوقفتني تغريداته وردوده وانتقاءاته , وأثر فيني كثير حب متابعينه له واستعانتهم فيه ب شكل دائم ..

اللهم أنر قبره وأغفر له وارحمه ب رحمتك ي رحيم ???? — رحاب الويباري ???? (@r_h057) February 3, 2020

وعبرت المغردة ريف المطيري عن صدمتها من خبر الوفاة قائلة: ”والله انصدمت بهالخبر لكن الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجبر بخاطر أهله ويرزقهم الصبر“.

والله انصدمت بهالخبر لكن الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويجبر بخاطر أهله ويرزقهم الصبر????????. #دحمي_الروقي_في_ذمة_الله — ريف المطيري (@_rv60) February 3, 2020

يذكر أن الصلاة على الروقي ستكون وفق ما أعلنت عائلته ”اليوم الاثنين في مسجد الراجحي مخرج 15“.