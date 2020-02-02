بالفيديو.. شاب يهدد بالانتحار حرقا بالبنزين أمام إمارة منطقة مكة المكرمة‎

قطع شاب مجهول الهوية أحد الطرقات الرئيسية أمام إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء الأحد، وهدد بالانتحار عبر حرق نفسه بالبنزين قبل أن تتم السيطرة عليه من قبل الجهات المختصة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في المكان، الشاب يعتلي سيارة وقد توقفت وسط الطريق، بينما يحذر الآخرين من الاقتراب منه وهو يحمل عبوة مليئة بالبنزين.

ويُسمع في الفيديو الشاب وهو يردد عبارة ”أنتم بشر ظالمون“.

فيديو

مواطن يعتلي سيارة بمكة ويمسك بيده جالون بنزين ويهدد بحرق نفسه pic.twitter.com/r9IaP1xSbJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) February 2, 2020

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، إنه تم توقيف الشاب وأحيل لجهة الاختصاص للتحقيق معه.

وأوضحت الإمارة عبر حسابها في تويتر ”التحفظ على شخص أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة بـ #العاصمة_المقدسة، كان يحمل مادة (البنزين) ويهدد بإشعال النار بنفسه ..أُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه“.

#إمارة_مكة:

التحفظ على شخص أوقف مركبته معترضًا

السير في الطريق المقابل لمبنى الإمارة

بـ #العاصمة_المقدسة، كان يحمل مادة

(البنزين) ويهدد بإشعال النار بنفسه

..أُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه. pic.twitter.com/cBuYsNdWOY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) February 2, 2020

ولا تزال هوية الشاب ودوافعه غير معروفة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.