مصري يقدم على الانتحار لسبب غريب

أقدم شاب مصري في منتصف العقد الرابع من العمر، على الانتحار، بإلقاء نفسه من الطابق الـ11، ليسقط جثة هامدة غارقة في الدماء، بعد معاناته الدائمة مع أصوات أبناء جاره المزعجة.

وورد بلاغ لأجهزة الأمن في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية يفيد بسقوط شاب من عمارة يسكنها، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لمقر الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين بعد إجراء التحريات الأولية، أن الشاب المنتحر تحدث مرارا مع جاره، الذي يعمل مهندسا ويبلغ من العمر 40 عاما، بشأن معاناته من أصوات أبناء الجار وشعوره بالضيق منذ ذلك.

وتطور إزعاج أبناء الجار ما دفع المنتحر إلى الاعتداء على جاره قبل أن يقدم على الانتحار.

وأكدت والدة الشاب المنتحر أن نجلها شخص انطوائي وغير متزن وعانى كثيرا من الضوضاء التي يحدثها أبناء جاره.