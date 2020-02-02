نجاة سيدة من الموت بأعجوبة بعد حادث دهس مروع في السعودية (فيديو)‎

نجت سيدة من موت محقق بعد أن دهستها سيارة عندما كانت تعبر أحد شوارع مدينة ينبع في السعودية، حيث خرجت من الحادث بإصابات وصفت بـ“المتوسطة“.
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث المروع، الذي أرجعه البعض إلى انشغال سائق السيارة عن الطريق.
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وثقت كاميرا مراقبة في أحد شوارع محافظة #ينبع بالسعودية، لحظة دهس امرأة كانت تقطع الطريق، قيل إنه بسبب انشغال السائق وعدم تركيزه في القيادة، الأمر الذي أدى إلى دهس السيدة بشكل #مروع" وإصابتها بإصابات "بسيطة". . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #ترند #السعودية #الرياض #حوادث #سيارة #مركبة #سرعة #جدة #نجران #جازان #ksa #saudi #trend #news #video
ويظهر الفيديو المرأة وهي تعبر الشارع في محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.
ولا يمكن لــ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.