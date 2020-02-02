نجاة سيدة من الموت بأعجوبة بعد حادث دهس مروع في السعودية (فيديو)‎

نجت سيدة من موت محقق بعد أن دهستها سيارة عندما كانت تعبر أحد شوارع مدينة ينبع في السعودية، حيث خرجت من الحادث بإصابات وصفت بـ“المتوسطة“.

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الحادث المروع، الذي أرجعه البعض إلى انشغال سائق السيارة عن الطريق.

ويظهر الفيديو المرأة وهي تعبر الشارع في ‎محافظة ينبع بالمدينة المنورة، برفقة سيدة أخرى، قبل أن تدهسها السيارة وتسقط تحت عجلاتها، لتخرج السيدة من هذا الحادث بإصابات متوسطة فقط، وتنجو من الموت بأعجوبة.

ولا يمكن لــ“إرم نيوز“ التحقق من كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.