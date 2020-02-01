طائرة إيرانية تهبط خارج المطار للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع (فيديو)

هبطت طائرة ركاب إيرانية صباح اليوم السبت خارج مطار مدينة كرمنشاه غرب إيران، وهي الحادثة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، وذلك بعدما هبطت طائرة خارج مطار ماهشهر جنوب البلاد الاثنين الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ عن رضا جعفر زاده، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني، قوله إن ”طائرة مدنية من طراز إيرباص 319 تابعة للخطوط الجوية الإيرانية، غادرت مطار طهران متجهة إلى كرمانشاه في الساعة 6:00 صباحا، لكن الطائرة خرجت عن المدرج المخصص لها في مطار مدينة كرمنشاه أثناء الهبوط، واستقرت في مكان قريب من المطار، نتيجة خلل في العجلة الأمامية“.

وأضاف جعفر زاده ”تم نقل جميع الركاب البالغ عددهم 102 راكب وأفراد الطاقم الثمانية إلى صالة النقل بالمطار بأمان“، مؤكدا أن ”الطائرة لم تنحرف عن مسارها وإنما بسبب خلل فني في العجلة الأمامية أثناء الهبوط“.

ويوم الاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة ركاب تقل 135 شخصا خرجت من المدرج أثناء محاولتها الهبوط في مطار مدينة معشور التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.