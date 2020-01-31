 مصر.. مصرع خالد بشارة رئيس شركة ”أوراسكوم“ في حادث سير (صور) – إرم نيوز‬‎

مصر.. مصرع خالد بشارة رئيس شركة ”أوراسكوم“ في حادث سير (صور)

مصر.. مصرع خالد بشارة رئيس شركة ”أوراسكوم“ في حادث سير (صور)

المصدر: عوض محمد- إرم نيوز

لقي الرئيس التنفيذي لشركة ”أوراسكوم“ للتنمية القابضة خالد بشارة، مصرعه صباح اليوم الجمعة؛ إثر حادث سير بميدان الرماية في محافظة الجيزة المصرية.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بمنزل الطريق الدائري لميدان الرماية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أشارت التحريات الأولية إلى مصرع بشارة في حادث تصادم، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب في الحادث عقب هروبه.

وتخرج بشارة من الجامعة الأمريكية في القاهرة بتخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ليحصل بعد ذلك على مجموعة من دراسات إدارة الإعمال المتطورة من جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

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