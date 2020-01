صيني مصاب بـ“كورونا“ يسعل عمدا على موظفتين بمستشفى (فيديو)

View this post on Instagram

مقطع فيديو متداول لرجل صيني مصاب بفيروس ”كورونا“ وهو يقف أمام موظفتي استقبال في مستشفى، ويسعل عمدا عليهما. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #مستشفى #تفاعل #موت #فيروس #الصين #كورونا #فيديو #فيديوهات #مرض #ترند #فيروس_كورونا #virus #china #trend #news #corona #yohan