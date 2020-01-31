أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا صينيا مصاب بفيروس ”كورونا“ وهو يقف أمام موظفتي استقبال في مستشفى، ويسعل عمدا عليهما.

وذكر حساب ”ووهان“ الصيني على ”يوتيوب“، أن الرجل يعاني في الأصل من فيروس ”كورونا“ وكان يعاني لأربعة أيام من الحمى التي بلغت 39 درجة مئوية.

فيديو متداول لرجل صيني مصاب بـ"كورونا" يسعل عمدا على موظفتين بمستشفى فيديو متداول لرجل صيني مصاب بـ"كورونا" يسعل عمدا على موظفتين بمستشفى تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الخميس، ٣٠ يناير ٢٠٢٠

والتقطت الواقعة كاميرات المراقبة داخل مستشفى في مدينة ووهان، والتي انتشر منها المرض.

وكان الرجل يتحدث إلى موظفة الاستقبال ثم قام بخلع القناع الطبي الواقي والمفروض، وسعل باتجاه الموظفة متعمدا ثم سعل باتجاه الموظفة الأخرى، واللتان قامتا بدورهما بالهرب من موقعهما، مخافة العدوى.

وقال الحساب الصيني على ”يوتيوب“، إن مصدرا كشف أن المريض خرج عن طوره، وقرر الانتقام بمحاولته نشر العدوى، وذلك بعد إبلاغه بوجود نقص في الأدوية في المستشفى.