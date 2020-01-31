هندي احتجز 20 امرأة دعاهن لحفل عيد ميلاد.. والشرطة تقتله

قال مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد، بعد مواجهة استمرت عشر ساعات.

وتشير التفاصيل إلى أن الرجل احتجز الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته، لكن الشرطة قالت إن دافعه غير واضح.

وأكد أوانيش كومار أواستي، وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير.

وأضاف أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط، بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل.

وأصيب شرطيان، وأحد سكان القرية في عملية الإنقاذ.

وقال أواستي إن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحموا المنزل بعد المواجهة، وهاجموا زوجة محتجز الرهائن.

وأضاف أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.