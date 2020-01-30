المصري منقذ ابنته من عجلات القطار يروي تفاصيل الحادث (فيديو إرم)

في مشهد يشبه مشاهد أبطال هوليوود الخارقين، خطف أب مصري الأنظار ونال إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، حين خاطر بحياته بإنقاذ طفلته من الدهس تحت عجلات القطار.

وفي لقاء مع إرم نيوز، روى الأب الذي يُدعى محمد محمود فرغلي، تفاصيل الواقعة، قائلا إنه يعمل مدرسا بالمجال الصناعي في مدرسة أبو شلة شمال سيناء ويقيم في مدينة بئر العبد وهو من أبناء محافظة الدقهلية وجاء سفره لمدينة المنصورة لقضاء إجازة نصف العام الدراسي مع أسرته في أرياف المحافظة.

وأضاف: ”ابنتي خديجة انزلقت أثناء مرورها أمام مزلقان القطار وسقطت بين العربتين“.

وتابع: ”ربنا أعانني وحفظني أنا وهي لإنقاذها“، مشيرا إلى أن الموقف أخذ منه دقيقتين وخرجا معا سالمين دون أن يصيبهما مكروه“.

وردا على تغريمه لعدم التزامه بالتعليمات كونه عرّض ابنته للموت قال: ”حياتي أغلى من غرامة الـ 50 جنيها“، مؤكدا أنه يعاني من حالة نفسية وصفها بـ“الصعبة“ بعد أن أنقذه الله من الموت الذي رآه بعينه، وفق تعبيره.

وذكر في تفاصيل ذهابه إلى هذا المكان قائلا إن الواقعة حدثت وهو في طريقه للسفر من مدينة بئر العبد شمال سيناء- محافظة المنصورة- برفقة زوجته وأبنائه الأربعة.

وكان قد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحبس الأنفاس مدته لا تتجاوز 20 ثانية أظهر ”الأب“ وهو ينقذ ابنته من الموت، بعدما سقطت الفتاة على قضبان القطار قبل لحظات من قدومه فقام بالنزول والإمساك بها وملاصقة جدار المحطة ليكون بينه وبين عجلات القطار سنتيمترات قليلة حتى مروره لينجو وابنته.

ولاحقا كشف مصدر مسؤول بمحطة قطار الإسماعيلية في مصر عن تغريمه مبلغ 50 جنيها ما يعادل (3 دولارات) بدعوى اختراق القوانين بعدما أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر بعد تجاهل استخدام النفق للوصول إلى الرصيف والقفز بين الأرصفة.