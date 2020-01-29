مقتل العشرات بعد سقوط حافلة في بئر بالهند (صور)

قتل ما لا يقل عن 27 شخصا، من بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، في الهند بعد أن اصطدمت حافلة مسرعة بعربة أخرى وسقطت في بئر عمقه 20 مترا.

وعملت قوات الإنقاذ طوال ليلة أمس في مدينة ”ناشيك“ الهندية على انتشال حافلة النقل العام من البئر واستعادة جثث القتلى.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، سقطت الحافلة، التي كانت تقل 42 راكبا، والعربة التي كانت تحمل 10 ركاب، في البئر مساء أمس الثلاثاء.

وقال الضابط فاسوديف ديسالي، إنه تم نقل 32 شخصًا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم، وذكرت وكالة أنباء ”برس ترست“ الهندية أن طفلة في السابعة من عمرها كانت من بين القتلى.

ومن جانبه قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وقال مكتب رئيس الوزراء على تويتر: ”الحادث في منطقة ناشيك في ماهاراشترا أمر مؤسف، وفي هذه الساعة الحزينة، صلواتي مع العائلات الثكلى. وأتمنى أن يتعافى المصابين في أقرب وقت ممكن“.

ويذكر أن حوادث الحافلات القاتلة شائعة في الهند، إذ يموت حوالي 150 ألف شخصا كل عام على طرقات الهند، في حوادث غالبًا ما تكون بسبب القيادة المتهورة، والطرق التي تحتاج للصيانة والمركبات المكتظة بالركاب.