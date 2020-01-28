مصري أنقذ ابنته من الموت أسفل قطار الإسماعيلية فتلقى غرامة مالية

كشف مصدر مسؤول بمحطة قطار الإسماعيلية في مصر، عن تغريم منقذ ابنته من الدهس أسفل عجلات القطار مبلغ 50 جنيها أي ما يعادل 3 دولارات بدعوى اختراق القوانين.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام مصرية: ”أكدت التسجيلات إهماله وتعريض حياته وحياة ابنته للخطر بعد تجاهل استخدام النفق للوصول إلى الرصيف والقفز بين الأرصفة لاستقلال قطار القاهرة”.

وأوضح أن ”القرار جاء بعد تداول الفيديو الذي يوضح نجاة أب وابنته من الموت المحقق دهسا تحت عجلات القطار“، مؤكدا أن ”هناك حزمة من القرارات سيتم الإعلان عنها لاحقا ضد السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر في أثناء التردد على محطات السكك الحديدية“.

وكانت لجنة من مهندسي هيئة السكة الحديد، تفقدت محطة قطار الإسماعيلية، بعد الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يحبس الأنفاس ظهر فيه رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق من تحت عجلات القطار، حيث ظهر في الفيديو احتضانه لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.