مصور واقعة قطار الإسماعيلية يكشف تفاصيل جديدة (فيديو)

كشف محمد أشرف مصور واقعة إنقاذ أب مصري لابنته من الدهس أسفل عجلات القطار، عن تفاصيل جديدة حول الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث جدلاً كبيراَ خلال الساعات الماضية.

وروي محمد أشرف، في مداخله هاتفية مع الإعلامية لبني عسل عبر قناة الحياة تفاصيل الواقعة قائلا ”الواقعة بدأت الساعة الواحدة ظهراً، كنت خارج من كلية التجارة أنا وأصحابي في آخر يوم امتحان، فجأة سمعنا صريخ فلقينا بنت مغمى عليها جنب القطر“.

وأضاف ”اللي حصل إن القطر كان واقف والبنت جات تعدي عمل صوت قوي فخافت أغمى عليها، في اللحظة دي شافها والدها راح نزل وحضنها لغاية القطر ما مشي، وساعدناهم يخرجوا“، وعن سبب عدم إنقاذهما قال محمد ”خوفنا نشدهم يمسك الجاكيت بتاعهم في القطر هيتفرموا تحته“.

وتابع أشرف: ”أنا أعصابي فضلت ترتعش لحد ما وصلت بيتنا ومكنتش قادر أقف دي لحظة مرعبة مأساوية والبنت نفسها كانت في حالة صدمة كبيرة وأصيبت بخدوش بسيطة، إلا أن والدها شخصية متدينة“.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس رغم مدته التي لا تتجاوز 20 ثانية، ويظهر فيه رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق في أثناء مرور قطار، قالت وسائل إعلام مصرية، إنه بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

ويظهر في الفيديو، احتضان الأب لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.