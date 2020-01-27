مصري ينقذ طفلته من الموت بأعجوبة أمام قطار بالإسماعيلية (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحبس الأنفاس رغم مدته التي لا تتجاوز 20 ثانية، ويظهر فيه رجل ينقذ ابنته من الموت المحقق في أثناء مرور قطار، قالت وسائل إعلام مصرية، إنه بمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

ويظهر في الفيديو، احتضان الأب لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.

ووفق وسائل إعلام مصرية، كانت الطفلة مغمى عليها، وسط صدمة وذهول من الموجودين وهم يدعون الله لإنقاذهما من الموت.

وقال ناشطون إن ”القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل طوالهما الأب محتضنا ابنته بشدة“.