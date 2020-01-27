تحطم طائرة ركاب أفغانية في إقليم غزنة (صورة)

أفاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بأن طائرة ركاب تابعة لشركة ”أريانا“ الأفغانية الحكومية، تحطمت في إقليم ”غزنة“ وسط البلاد.

وأقلعت الطائرة – وهي من طراز ”بوينج 737-400″ – من العاصمة الأفغانية كابول قبل أن تتحطم. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل 80 راكبا، دون تأكيد رسمي حتى الآن.

وقال مسؤول أفغاني إن حريقا شب بأحد أجزاء الطائرة المنكوبة كان السبب في حدوث خلل فني بها أدى إلى تحطمها وعلى متنها 83 شخصا.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرة تحطمت في الأراضي التي تسيطر عليها جماعة ”طالبان“ في منطقة ديه ياك النائية والجبلية.

وقال عارف نوري، المتحدث باسم مكتب حاكم غزنة: ”طائرة من طراز بوينج تابعة لشركة أريانا تحطمت في إقليم غزنة الساعة 1:10 ظهرا تقريبا بالتوقيت المحلي“.