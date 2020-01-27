وفاة عروسين مصريين بعد زفافهما بـ3 ساعات

لقي عروسان مصريان مصرعهما بعد نحو 3 ساعات من دخولهما عش الزوجية عقب الانتهاء من حفل زفافهما إثر اختناقهما نتيجة تسرب الغاز في محافظة السويس.

وفي التفاصيل تلقى مدير أمن الإسماعيلية بلاغا يفيد بمصرع عروسين ليلة زفافهما، وهما سامح صديق شاكر (24 عاما) وريموند رفعت عياد، (24 عاما)، المقيمان بمنزلهما الكائن بمنطقة شارع السويس دائرة المركز، مختنقين داخل حمام منزلهما.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبفحص جثتيهما تبين اختناق العروسين داخل حمام المنزل نتيجة تسريب الغاز وبخار المياه أثناء قيامهما بالاستحمام.

وكشفت التحقيقات أن المعاينة ومناظرة الجثث أثبت عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتبين سلامة منافذ الشقة والعثور على متعلقات العروسين داخل الشقة، واتضح أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما شقة الزوجية بـ3 ساعات.

واقعة اختناق عروسين بالغاز لم تكن الأولى فقد ارتفع عدد ضحايا الاختناق بالغاز، والمعروف بـ“القاتل الصامت“، كونه عديم اللون والرائحة وينبعث من وحدات التدفئة المنزلية، كما يمنع نقل الأوكسجين إلى الأنسجة والخلايا، ويؤدي إلى تلف دائم في المخ لعدة أسابيع، وموجود عادة بالشوايات الكهربائية والدفايات وسخانات الغاز.

وينصح الخبراء ربات المنازل بتهوية الحمام أثناء الاستحمام حتى لا يتشبع الحمام بغاز أول أكسيد الكربون، وعدم إشعال الفحم في مكان مغلق، وضرورة فتح ”الشفاط“ في المطبخ أثناء الطبخ لتجنب التعرض للاختناق.