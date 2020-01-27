طائرة ركاب إيرانية تخرج عن مسارها وتهبط في أحد شوارع الأحواز (صور وفيديو)

خرجت طائرة ركاب إيرانية عن مدرجها في مطار معشور (ماهشهر) لتهبط في أحد شوارع المدينة الواقعة في إقليم الأحواز العربي.

وأظهرت لقطات فيديو وصور بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي توقف الطائرة بشكل عرضي في أحد شوارع المدينة بينما يغادرها ركابها.

وحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد كان على متن الطائرة 135 راكبا، لم تقع أي إصابات بينهم، كما أفاد المسؤولون المحليون.

وكتب الناشط الأحوازي ”محمد مجيد الأحوازي“ : ”طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة كاسبين تخرج عن مدرج مطار معشور، وتهبط في شوارع مدينة معشور في الأحواز الآن .!“.

وأوضح أن الطائرة ”بعدما خرجت عن المسار من مدرج المطار دخلت إلى الشوارع، والآن الشارع الرئيس بمدينة معشور أغلق بشكل كامل أمام حركة المرور“.

طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة كاسبين تخرج عن مدرج مطار معشور، وتهبط في شوارع مدينة معشور في الأحواز الأن .! pic.twitter.com/DNJJbanpwt — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 27, 2020

وكانت إيران شهدت إسقاط طائرة ركاب أوكرانية في وقت سابق هذا الشهر إثر استهدافها من قبل الحرس الثوري بـ“طريق الخطأ“؛ ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 176 شخصا.

عاجل عاجل .. سقوط طائرة إيرانية من شريكة كاسبين التي تنزل في شوارع الاحواز (محشور )

الطائرة نزلت و لم يؤذي اي احد من الركاب #جبهة_الاحواز_الديمقراطية pic.twitter.com/Cp9o9RXDK6 — علي كاظم ابو ضرغام الأحوازي (@alikazem67) January 27, 2020

وقال المتحدث باسم الطيران المدني الإيراني ”رضا جعفر زاده“، للوكالة، إن ”طائرة ركاب تابعة لشركة كاسبين الإيرانية خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار مدينة معشور (ماهشهر) التابعة لمحافظة خوزستان“، مضيفا أن ”الطائرة كانت في رحلة من طهران وانطلقت من مطار مهر آباد في الساعة الـ7:50 دقيقة من صباح اليوم وبعد وصولها إلى مطار معشور خرجت عن المدرج“.

وأوضح جعفر زاده أنه ”لم يصب أي من ركاب طائرة شركة كاسبين بأذى وأن الجميع خرجوا بأمان من الطائرة ونقلوا إلى صالة العبور بالمطار“، مضيفا أن ”منظمة الطيران المدني الإيراني أرسلت فريقا للتحقيق في سبب مغادرة الطائرة المدرج“.

طائرة ركاب مدنية إيرانية تابعة لشركة كاسبين تخرج عن مدرج مطار معشور، وتهبط في شوارع مدينة معشور في الأحواز الأن .! pic.twitter.com/DNJJbanpwt — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 27, 2020

وعندما سئل عن ما إذا كان الطيار أبلغ عن وجود عيب محتمل في برج المراقبة قبل الهبوط في مدرج مطار مدينة معشور، قال: ”لا يمكن التعليق على الأمر في هذا الوقت، وسيقوم خبراء من وكالة الطيران الوطنية والفريق الفني لشركة كاسبين بإبلاغ الجمهور بأبعاد القضية“.