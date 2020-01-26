سعودي يحمي إبله بحادث مروري (فيديو)

تسبب مالك إبل بحادث مروري على طريق سريع بمدينة الخبر في السعودية؛ بعدما حاول حماية إبله من السيارات التي تقطع الطريق خلال مرور القطيع عليه.

ويظهر في الفيديو قطيع من الإبل يعبر الطريق لحظة تبدل الإشارة المرورية إلى اللون الأخضر، لتبدأ السيارات المتوقفة في الاتجاهين، بالانطلاق لتكمل مسيرها.

وتدخل مالك الإبل الذي كان يقود سيارته بالقرب من إبله وقطع الطريق بشكل عرضي وسريع ليجبر السيارات على طرفي الطريق بالتوقف، واصطدم بإحداها متسببا بحادث مروري.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن تباينت التعليقات بين من حمَّل مالك الإبل المسؤولية عن الحادثة، وبين من رأى أن على قائدي السيارات الانتظار لحين مرور القطيع.

تعرض اختي وزوجها لهذا الحادث بسبب انسان لاذمه وضمير له حاول ان يحمي بهائمه من الناس وهذا ماحدث ارجو ان توصل ترند ليحاسب صاحبه ويكون عظه وعبره لغيره الى متى البهائم تقتل الناس في الطرق والله خير حافظ #الخرج pic.twitter.com/NxJbnTNsty — رحم الله رغد العويدان (@ndo0044) January 25, 2020

عندما يكون الحيوان اهم من الانسان

ما رأيكم في مثل هذا التصرف؟#الخرج pic.twitter.com/FBay9mlgKB — عبدالله بن فهد (@AbdullahBnFahd) January 25, 2020

مالك إبل في #الخرج يتعمد الإصطدام بمركبة أثناء عبور إبله من أحد الطرق الرئيسية خوفاً على حياتها ????

>يعني والله مو معقولة اللي قاعد يصير:

(يعرّض حياة البشر للخطر، ويتلف ممتلكاتهم ويخالف قواعد الطريق، لكي يحافظ على سلامة ابله)

*لا يقوم بهذا العمل الا (من أمن العقوبة، فأساء الأدب)✋ pic.twitter.com/ljWKkqWU4y — إبراهيم المنيف (@altamimi14) January 25, 2020

راعي الابل اولاً الاشاره كانت له وطفت وقت عبور الابل ثانيا ماهوب متعمد يبي يخطم على السيارات عشان مايتعرضون للخطر وتروح ارواحهم بسبب بهيمه والصدم غير متعمد وثالثاً المفروض من السيارات الوقوف لاقل من ١٠ ثوان والمساعده لان هاذي بهيمه لاتعرض نفسك ولا ارواحكم للخطر #الخرج pic.twitter.com/TPm5WzHvtE — تركي الودعاني (@trooook121) January 25, 2020

وتردد أن الشرطة وصلت لمالك القطيع الذي تسبب بمخالفات عدة، بينها قطع الإشارة المرورية ومنع وعرقلة السير على الطريق والتسبب بحادث مروري.

هذا الفيديو المتداول لحادثة وقعت في #الخرج ..

جابوه في حينه ????????

ارتكابه المخالفات التالية :

١- قطع الإشارة

٢- منع وعرقلة الحركة المرورية

٣- تمكينه لأبله من قطع الطريق العام

٤- تهوره في القياده مما تسبب في حادث مروري . pic.twitter.com/HXjwcgbBxX — عبدالله البرقاوي (@albargawy) January 26, 2020

وللإبل مكانة كبيرة في نفوس كثير من السعوديين، وزادت المملكة في السنوات القليلة الماضية من اهتمامها بحيوان الصحراء، حيث أنشأت ناديا حكوميا للإبل، وتنظم على الدوام مسابقات ومهرجانات بجوائز مالية كبيرة للملاك.