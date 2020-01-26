 سعودي يحمي إبله بحادث مروري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

سعودي يحمي إبله بحادث مروري (فيديو)

سعودي يحمي إبله بحادث مروري (فيديو)

المصدر: الرياض - إرم نيوز

تسبب مالك إبل بحادث مروري على طريق سريع بمدينة الخبر في السعودية؛ بعدما حاول حماية إبله من السيارات التي تقطع الطريق خلال مرور القطيع عليه.

ويظهر في الفيديو قطيع من الإبل يعبر الطريق لحظة تبدل الإشارة المرورية إلى اللون الأخضر، لتبدأ السيارات المتوقفة في الاتجاهين، بالانطلاق لتكمل مسيرها.

وتدخل مالك الإبل الذي كان يقود سيارته بالقرب من إبله وقطع الطريق بشكل عرضي وسريع ليجبر السيارات على طرفي الطريق بالتوقف، واصطدم بإحداها متسببا بحادث مروري.

وأثار الحادث ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد أن تباينت التعليقات بين من حمَّل مالك الإبل المسؤولية عن الحادثة، وبين من رأى أن على قائدي السيارات الانتظار لحين مرور القطيع.

وتردد أن الشرطة وصلت لمالك القطيع الذي تسبب بمخالفات عدة، بينها قطع الإشارة المرورية ومنع وعرقلة السير على الطريق والتسبب بحادث مروري.

وللإبل مكانة كبيرة في نفوس كثير من السعوديين، وزادت المملكة في السنوات القليلة الماضية من اهتمامها بحيوان الصحراء، حيث أنشأت ناديا حكوميا للإبل، وتنظم على الدوام مسابقات ومهرجانات بجوائز مالية كبيرة للملاك.

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