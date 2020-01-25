 الإبن الأكبر اكتشف الفاجعة .. حزن عارم في الأردن على عائلة الصرايرة المنكوبة ”صور وفيديو“ – إرم نيوز‬‎

الإبن الأكبر اكتشف الفاجعة .. حزن عارم في الأردن على عائلة الصرايرة المنكوبة ”صور وفيديو“

الإبن الأكبر اكتشف الفاجعة .. حزن عارم في الأردن على عائلة الصرايرة المنكوبة ”صور وفيديو“

المصدر: فريق التحرير

هزّت فاجعة وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقًا بمدفأة، الشارع الأردني، الذي يشهد في كل عام أحداثًا مشابهة لهذه الفاجعة، رغم عديد التحذيرات والتنبيهات التي تصدرها السلطات المختصة في فصل الشتاء.

ووقعت الحادثة في منطقة سول بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وطالت الأب والأم وأربعة أطفال بعمر الورد، وهم من عشيرة الصرايرة.

والأب من مواليد 1967 والأم مواليد 1980 والأبناء 2016 ،2006، 2011، 2008، حسبما ذكر بيان صادر عن الدفاع المدني.

وروى شهود عيان تفاصيل الحادثة المؤلمة، مشيرين إلى أن الابن الأكبر في العائلة، هو من اكتشف الفاجعة.

وقال سكان من المنطقة، إن المتوفين تعرضوا للاختناق طوال اليوم بسبب التدفئة.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن وفيات بحوادث اختناق سبب وسائل التدفئة في الأردن، ففي إربد أعلن قبل أيام عن وفاة شخصين اختناقًا وفي أواخر العام الماضي فجعت محافظة المفرق بوفاة عروسين اختناقًا ليلة زفافهما.

ومع بداية كل موسم شتاء، تطلق السلطات تحذيرات دورية ومستمرة للمواطنين بضرورة الحذر والانتباه من وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة خلال النوم، لكن مثل هذه الحوادث مستمرة.

وقال ناشطون من مدينة الكرك عقب الفاجعة إن ”الحزن يخيم على الجميع بسبب الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة أسرة كاملة ولا نقول الا ما يرضي الله ..انا لله وانا اليه راجعون“.

ونشر أقرباء المتوفين صورًا لهم، ودعوا للترحم عليهم جميعًا.

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