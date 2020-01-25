الإبن الأكبر اكتشف الفاجعة .. حزن عارم في الأردن على عائلة الصرايرة المنكوبة ”صور وفيديو“

هزّت فاجعة وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقًا بمدفأة، الشارع الأردني، الذي يشهد في كل عام أحداثًا مشابهة لهذه الفاجعة، رغم عديد التحذيرات والتنبيهات التي تصدرها السلطات المختصة في فصل الشتاء.

ووقعت الحادثة في منطقة سول بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وطالت الأب والأم وأربعة أطفال بعمر الورد، وهم من عشيرة الصرايرة.

الابن الأكبر اكتشف الفاجعة

تفاصيل وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا في الكرك مع مراسلنا من مستشفى الكرك الحكومي

#الكرك #هنا_المملكة pic.twitter.com/d3pIihsT9t — AlMamlakaTV (@AlMamlakaTV) January 25, 2020

والأب من مواليد 1967 والأم مواليد 1980 والأبناء 2016 ،2006، 2011، 2008، حسبما ذكر بيان صادر عن الدفاع المدني.

عشاير #الصرايرة عامة وفضيلة الشيخ حمود خاصّة نعزيكم بوفاة شقيقكم وعائلته وأبناءه إثر حادثة الاختناق، إنا لله وإنا اليه راجعون عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم.#الكرك #المملكة_الأردنية_الهاشمية — إصنع لقلبك فرحةً ???? (@ELFr7atan) January 25, 2020

وروى شهود عيان تفاصيل الحادثة المؤلمة، مشيرين إلى أن الابن الأكبر في العائلة، هو من اكتشف الفاجعة.

وقال سكان من المنطقة، إن المتوفين تعرضوا للاختناق طوال اليوم بسبب التدفئة.

اعزي نفسي وابناء عشيرتي الصرايرة ( المرحوم / حامد دحيلان الصرايرة ) وزوجته وأبناءه

محمد ٢٠٠٨

أوس ٢٠١٦

زيد ٢٠١١

ملاك ٢٠٠٦

والذين وافتهم المنية بعد تعرضهم للاختناق بسبب تسريب في مدفأة الغاز pic.twitter.com/EBRqZ8btUS — محمد نواف الصرايرة (@saraeRq) January 25, 2020

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن وفيات بحوادث اختناق سبب وسائل التدفئة في الأردن، ففي إربد أعلن قبل أيام عن وفاة شخصين اختناقًا وفي أواخر العام الماضي فجعت محافظة المفرق بوفاة عروسين اختناقًا ليلة زفافهما.

ومع بداية كل موسم شتاء، تطلق السلطات تحذيرات دورية ومستمرة للمواطنين بضرورة الحذر والانتباه من وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة خلال النوم، لكن مثل هذه الحوادث مستمرة.

وقال ناشطون من مدينة الكرك عقب الفاجعة إن ”الحزن يخيم على الجميع بسبب الحادثة المؤلمة التي أودت بحياة أسرة كاملة ولا نقول الا ما يرضي الله ..انا لله وانا اليه راجعون“.

عشائر القرعان والعلاونه في المملكه تنعى ابنتهم سنان ابنةجارنا الشيخ المرحوم محي الدين محمد علاونه وزوجها وابنائها في ذمة الله وفيات من عائلة واحدة بمنطقة سول جنوب الكرك في حادث اختناق بمدفأة

ونقدم خالص العزاء لعشيرة الصرايره

لمصابهم الجلل.

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/AEPUiJCGbP — HatemAlquraan14???????? (@HAlquraan14) January 25, 2020

ونشر أقرباء المتوفين صورًا لهم، ودعوا للترحم عليهم جميعًا.