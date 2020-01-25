فاجعة في الأردن.. وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز

المصدر: أ ف ب

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة اختناقا داخل منزلهم في مدينة الكرك جنوب الأردن؛ إثر استنشاقهم غازات منبعثة من مدفأة الغاز بالمنزل أثناء نومهم، حسبما أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، السبت.

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي للدفاع المدني إياد العمرو قوله: إن ”كوادر الإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك تعاملت مساء السبت مع وفاة ستة أشخاص من عائلة واحدة؛ إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من مدفأة الغاز داخل منزلهم بمنطقة سول“ الواقعة في محافظة الكرك 118 كلم جنوب عمان.

وأضاف أن ”فرق الإسعاف قامت بإخلاء المتوفين، وهم: الأم والأب وأطفالهما الأربعة، إلى مستشفيي الكرك الحكومي والأمير علي العسكري“.

ودعا العمرو المواطنين إلى ”ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ، وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الأسطوانة وجسم المدفأة، وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم“.

وغالبا ما تقع حوادث من هذا النوع في الأردن، حيث تلجأ العديد من الأسر إلى استخدام المدافىء النفطية والغازية منخفضة الكلفة وتركها تعمل أثناء نومهم.

وتشهد المملكة منذ أيام منخفضا جويا أدى إلى تدني كبير في درجات الحرارة ليلا، وتساقط كميات غزيرة من الأمطار.