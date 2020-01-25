إنقاذ سيدة اتصلت بالإسعاف بعد 17 ساعة تحت أنقاض زلزال (فيديو)

تمكن طاقم تركي من إنقاذ سيدة تدعى ”عزيزة“، أجرت اتصالا هاتفيا من تحت الأنقاض مع موظفة إسعاف، بعد 17 ساعة من وقوع زلزال ألازيغ شرقي البلاد.

وجرى إنقاذ السيدة من تحت أنقاض منزل منهار في حي مصطفى باشا بولاية ألازيغ، بعد قضائها 17 ساعة تحت الأنقاض.

ونقلت فرق الإسعاف السيدة المصابة إلى المستشفى، ليتبين أنها المواطنة ”عزيزة“ التي أجرت اتصالا مع موظفة إسعاف بثته قنوات تركية على الهواء مباشرة.

فيديو مؤثر لعملية إنقاذ سيدة مسنة أجرت اتصالا هاتفيا مع فرق الإسعاف من تحت الأنقاض بعد 17 ساعة من الزلزال في #ألازيغ التركية #زلزال_تركيا pic.twitter.com/OWt8YKpAMa — Ahmed Sobhy AbuElNaga (@AhmedSobhyTV) January 25, 2020

ونجحت المسعفة عبر الهاتف في توجيه عزيزة التي كانت عالقة تحت الأنقاض مع آخرين، حيث تحدثت معها لإرشادها.

وقدمت المسعفة للسيدة، تفاصيل عن الخطوات التي يجب عليها القيام بها هي وبقية الموجودين بالقرب منها تحت الأنقاض، إلى حين وصول الفرق للمكان.

كما دعتها إلى أن تكون قوية وتصمد دون بكاء، وأن تقدم المعلومات التي حصلت عليها للأشخاص الآخرين بطريقة هادئة.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال مناطق شرق وجنوب شرقي تركيا، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية ”آفاد“، وشعر به سكان عدة دول مجاورة.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الزلزال أدى إلى مصرع 22 شخصا بينهم 18 في ولاية ألازيغ، و4 بولاية ملاطية.