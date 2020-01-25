غواتيمالا.. تحطم طائرة في تدريب بهلواني (فيديو)

أظهر فيديو مأساوي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تحطم طائرة مجازفات، تابعة لشركة ”ريد بول“ ومقتل الطيار خلال رحلة تدريبية في غواتيمالا.

وتحطمت الطائرة خلال تدريبات في نادي طيران غواتيمالا بمدينة ازتابا، الجمعة، ما أسفر عن مقتل الطيار وشخصين آخرين، حسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

من ناحيتها، أكدت خدمة الإطفاء التطوعية، عبر بيان صدر عنها، مقتل ٣ أشخاص، وفي أعقاب الحادث تم إلغاء عرض LXV Anniversary ، الذي كان من المقرر تنظيمه اليوم السبت.

من جهته، قال نادي الطيران في بيان صدر عنه: ”بالكثير من الأسف والألم يبلغ النادي عن وقوع حادث اليوم، ونريد أن نعرب عن خالص تعازينا ونكرر تعازينا لجميع المتضررين، ونحن نتعاون بالفعل مع السلطات المعنية التي تجري التحقيق في الحادث“.

وأصدر طيار ريد بول كيربي تشامبليس، الذي يُعتقد أنه يعرف طيار الطائرة المنكوبة، بيانًا على صفحته في فيسبوك، قائلاً: ”وقع حادث أثناء جلسة التدريب بعد ظهر اليوم في مدينة إزتابا في غواتيمالا، قبل انطلاق العرض الجوي المقرر عقده في نهاية هذا الأسبوع، وتم إلغاء العرض الجوي، ولا يمكننا الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى في هذا الوقت“.

بدوره، كتب مدير مديرية الطيران المدني في البلاد فرانسيس أرغويتا أغيري، على تويتر: ”نأسف للإعلان عن الحادث المأساوي الذي وقع يوم الجمعة في ازتابا، الذي تضمن طيار فريق تشامبليس الذي ترعاه ريد بول، أثناء إجراء مناورات بهلوانية قبل المعرض الذي كان من المقرر تنظيمه صباح يوم السبت، خالص تعازينا للمتوفين“.