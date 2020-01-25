لجذب انتباه صديقته.. رجل يشنق نفسه بالخطأ

أقدم رجل على قتل نفسه بالخطأ، أثناء تمثيله أمام صديقته بشنق نفسه؛ حتى يلفت انتباهها إليه.

وقالت الشرطة: ”إن ستيفن موريلي وصديقته أديل فوكس من قرية مببرلي في مقاطعة تشيشير شمال غرب بريطانيا، كانا أسرفا في شرب الكحول“.

وبعدما انتهيا من جلسة الشرب، تظاهرت أديل فوكس بالنوم، بينما تظاهر صديقها ستيفن موريلي بأنه يشنق نفسه حتى يلفت نظرها إليه.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن موريلي 34 عاما، لف حول رقبته حبلا متينا وبدأ بالتظاهر بأنه ينتحر، معتقدا أن صديقته ستنقذه، والتي كانت في حينها غارقة بالنوم، مما أدى لوفاته.

وعندما استيقظت فوكس، وجدت صديقها مشنوقا بحبل حول رقبته، حيث حاولت إنزاله ولكنه كان قد فارق الحياة.

وأظهرت تحقيقات الشرطة مع والدته، أنه اعتاد على إيذاء نفسه؛ حتى يجذب من حوله لمساعدته.