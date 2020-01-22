لحظات مرعبة داخل طائرة ركاب امتلأت بالدخان (فيديو وصور)

عاش ركاب رحلة شركة الطيران الأيرلندية ”ريان إير“ القادمة من العاصمة الرومانية بوخارست لحظات مرعبة، عندما امتلأت الطائرة بشكل مفاجئ بالدخان الكثيف الذي حجب عنهم الرؤية وأعاق قدرتهم على التنفس.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ديلي ميل “ البريطانية، فإن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة الطيران الأيرلندية ”ريان إير“ والتي كان من المقرر أن تصل إلى مطار لندن ستانستيد، قد هبطت اضطراريًا في مطار أوتوبيني بمدينة بوخاريست، وذلك بعد تحليقها بفترة قصيرة على ارتفاع 5000 قدم فقط بعد امتلائها بالدخان الكثيف.

وأصيب الركاب وعددهم 169 و4 أفراد من طاقم الطائرة بحالات من الذعر والخوف من الدخان الكثيف، ولكن بعد هبوط الطائرة وخروج الركاب منها تبين عدم وجود أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

الجدير بالذكر أن هذه الرحلة قد تم تأجيلها في ميعاد آخر قبل موعدها الأساسي بدقائق قليلة؛ بسبب وجود عطل في الطائرة المخصصة للرحلة، فُطُلب من الركاب الانتظار لبعض الوقت حتى يتم تجهيز طائرة ثانية للقيام بالرحلة.

شارك الركاب تجربتهم المرعبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذكر أحد الركاب أن الدخان كان كثيفًا للغاية بشكل حال بينهم وبين رؤية أقنعة الأكسجين، وقال إن طاقم الطائرة لم يقم بالإجراءات اللازمة لتهدئة الأمور على متن الطائرة وقد اضطر العديد من الركاب إلى تغطية أفواههم بملابسهم محاولين تفادي استنشاق الدخان.

وبعد هبوط الركاب رفض 29 شخصًا منهم الصعود على متن الطائرة الثالثة التي ستقلهم لوجهتهم، حيث أصيبوا بصدمات نفسية جراء ما تعرضوا له ورفضوا التعامل مع نفس شركة الطيران في استكمال الرحلة.

وما زالت التحقيقات جارية من أجل معرفة الأسباب التي أدت لاندلاع هذا الدخان الكثيف، حيث إلى الآن لم يتبين السبب وراء تلك الحادثة.