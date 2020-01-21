السعودية.. التحقيق في ”تقصير“ الهلال الأحمر في إنقاذ إمام جامع الكلاخية قبل وفاته

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تشكيل لجنة لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات تأخر حضور الإسعاف إلى موقع حادث إمام جامع الكلاخية بركي بن براك الزيادي، والذي لقي حتفه على إثره.

ونقل المتحدث باسم الهلال الأحمر في الطائف، شادي الثبيتي، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، بيان الهيئة: ”تتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص التعازي والمواساة لأسرة المواطن بركي بن براك الزيادي -رحمه الله- إمام وخطيب جامع الكلاخية؛ إثر وفاته في الحادث المروري الأليم الذي وقع عصر يوم الجمعة الماضي بمحافظة الطائف“.

وتعلن الهيئة عن تشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب تأخر حضور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وأخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن هذا الأمر، وسوف تعلن الهيئة عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من عمل اللجنة. يتبع ٢ — شادي الثبيتي|Shadi Althobaiti (@taif997srca) January 21, 2020

وأضافت: ”تعلن الهيئة عن تشكيل لجنة لإجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب تأخر حضور سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وأخذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن هذا الأمر، وسوف تعلن الهيئة عن نتائج التحقيق فور الانتهاء من عمل اللجنة“.

واضطر ذوو إمام الكلاخية إلى الاستعانة بثلاثة من أقاربه، وهم أطباء يعملون في ”صحة الطائف“، بعد إبلاغهم الهلال الأحمر وتأخر وصول الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتؤكد الهيئة على حرصها الدائم على تقليص زمن الاستجابة للطوارئ والتواجد في أماكن الحوادث بأقصى سرعة ممكنه، من خلال تعزيز تواجد المراكز الإسعافية في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة وتجهيزها بالسيارات والكوادر الإسعافية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين. انتهى . — شادي الثبيتي|Shadi Althobaiti (@taif997srca) January 21, 2020

وقال أفراد من عائلة الإمام: إن ”الشيخ الزيادي، إمام خطيب جامع قرية الكلاخية، تعرض لحادث مروري عقب صلاة الجمعة الماضي بمسجده، ودخل في غيبوبة، حيث تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي تأخر عن مباشرة الحادث رغم أن أقرب مركز إسعاف لا يبعد عن موقع الحادث عدة كيلومترات“.

وأضافوا أنه إثر تأخر وصول فرق الهلال الأحمر اضطروا للاستعانة بثلاثة أطباء أقرباء لهم يعملون في ”صحة الطائف“، الذين حضروا للموقع قبل وصول سيارة الهلال الأحمر التي حضرت متأخرة وغير مجهزة.

ولفت أقرباء الإمام الزيادي، أنه وبعد حضور سيارة الهلال الأحمر لنقل الحالة، قامت في منتصف الطريق بالتوقف، لتقوم سيارة إسعاف أخرى بتزويدها بالأجهزة، لتصل السيارة الأولى للمستشفى، حيث توفي الإمام بعد ساعة من ذلك.