وفاة إماراتي بعد زيارة قبر والدته

توفي شاب إماراتي بعد زيارته قبر والدته، التي لم يمض على وفاتها 3 أشهر.

ووفقا لصحيفة ”البيان“ المحلية، فإن شابا يدعى فيصل عبدالله الحيسوم الشحي من رأس الخيمة ويعمل موظفا في ”أدنوك“، اعتاد زيارة قبر والدته أسبوعيا منذ وفاتها في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأثناء خروجه من مقبرة الرمس بعد زيارة قبرها، يوم الجمعة الماضي، تعرض لحادث سير تسبب بإصابته في رأسه إصابة بليغة، وتم نقله للمستشفى، حيث ظل في العناية المركزة 4 أيام قبل أن يفارق الحياة، اليوم الثلاثاء.

ونعى ناشطون عبر موقع التواصل ”تويتر“، الحيسوم، داعين له بالمغفرة والرحمة.

ونعاه المغرد ”المنصوري“ ”اللهم ارحم أخي ورفيق دربي فيصل الحيسوم الشحي اللهم اغفر له وتجاوز عنه وأحسن إليه وارزقه الجنة“.

اللهم أرحم اخي ورفيق دربي فيصل الحيسوم الشحي اللهم اغفر له وتجاوز عنده وأحسن اليه

وارزقه الجنة. — almansoori1980 (@Almansoori3272) January 21, 2020

ودعت ”عنود الشحي“ ”اللهم أبدل فيصل الحيسوم داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، يارب ثبته عند السؤال واجعل الجنة مستقره ومثواه“.

اللهم أبدل فيصل الحيسوم داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله ، يارب ثبته عند السؤال و اجعل الجنه مستقره و مثواه . — .. | عنود الشحي | .. (@anood_Alshehhi) January 21, 2020

انا لله وانا اليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تعالى الاخ الفاضل / فيصل الحيسوم اللهم اغفر له وارحمه و عافه و اعفو عنه و اكرم نزله ووسع مدخله و احشره مع الانبياء و الصديقين و الصالحين .. اللهم اعطه فالدنيا حسنه و… https://t.co/1UXjjn93k0 — احمد حمدان البخيتي (@RAKBOY783) January 21, 2020