مصرع 10 بانهيار منصة خشبية خلال احتفال ديني في إثيوبيا‎

المصدر: أ ف ب

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم، يوم الإثنين، وأصيب العشرات عندما انهارت منطقة لجلوس المشاهدين خلال احتفال مسيحي كبير في إثيوبيا، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.

ووقع الحادث قبل الساعة الثامنة صباحا يوم الإثنين (05:00 بتوقيت غرينتش) في غوندار، المدينة التاريخية في شمال البلاد، حيث يتجمع أكثر من مليون شخص سنويا لاحتفالات عيد الغطاس المعروفة باسم ”تيمكات“.

وقال طبيبان في مستشفى جامعة غوندار: إن 10 أشخاص لقوا حتفهم عندما انهارت منصات الجمهور فجأة في ”فاسيليدس باث“، حيث يتجمع الآلاف عادة لمشاهدة المؤمنين يغطسون في المياه المقدسة.

وقال طبيب آخر في المستشفى: ”أستطيع القول إن لدينا الآن 10 قتلى. وعدد الجرحى 100 وربما حتى 150“. وأكد طبيب ثان العدد.

وكان مئات الحضور يجلسون على هيكل خشبي متدرج لساعات قبل أن ينهار. وقال شهود عيان فروا من المكان إن عددا غير محدد سحقوا جراء الانهيار، ملمحين إلى أن عدد القتلى والجرحى قد يرتفع.

وذكر مصدر آخر في المستشفى أن الجرحى يعانون من كسور ونزيف داخلي.

ووجدت عربات الإسعاف صعوبة في تفريق الحشد لدخول الموقع ونقل الضحايا إلى المستشفى.

إلا أنه وبعد إخراج القتلى والجرحى استؤنف المهرجان واستمر حتى منتصف النهار.

وتشتهر إثيوبيا بمهرجانات المسيحيين الأرثوذكس التي تقام فيها، والتي تستقطب المصلين والسياح العلمانيين، وتعد جزءا رئيسيا من قطاع السياحة فيها.