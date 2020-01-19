بالفيديو.. النيران تشتعل في محرك طائرة روسية

كشف فيديو مقلق سجلته كاميرات الركاب المفزوعين لحظة اشتعال النيران في محرك طائرة روسية على المدرج قبل لحظات من إقلاعها.

وكانت الطائرة الروسية وهي من طراز “ إيرباص A321″، تستعد للإقلاع من مطار تولماشيفو، في مدينة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا، عندما اشتعلت النيران في محركها الأيمن.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فعّل طاقم الطائرة، والتي كانت تحمل 208 مسافرين من بينهم 27 طفلا، نظام إطفاء الحرائق بينما كان رجال الإطفاء يسارعون إلى مكان الحادث.

وقال الركاب المفزوعون إنهم سمعوا صوت فرقعة قادم من المحرك قبل أن ينفجر، وأضاف أحدهم: ”كنت جالسا على الجانب الأيمن ورأيت وميضا، ولم يكن هناك إعلان من الطاقم لمدة 5 دقائق تقريبا“.

وقال آخر: ”كان منظر النيران مخيفا للغاية“.

يذكر أن الطائرة كانت تابعة، لشركة ”إس 7″، والتي تعتبر أكبر شركة طيران محلية في روسيا، وكان من المقرر أن تقلع إلى مدينة ”كام رانه“ في فيتنام.

وقال المتحدث باسم ”إس 7“: ”قام الطاقم بتنشيط نظام إخماد الحريق وعادت الطائرة إلى المحطة، وتم تخصيص طائرة أخرى لهذه الرحلة، بينما تم نقل هذه الطائرة التي كانت في الخدمة منذ 13 شهرا، للخدمة الفنية العاجلة“.